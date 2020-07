Côte d'Ivoire - L'artiste-peintre Yapo René interpelle la classe politique ivoirienne à travers ses toiles

A trois mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'atmosphère est quelque peu tendue à cause de la crise de confiance qui existe entre populations, hommes politiques, institutions et société civile. Cela perturbe profondément la quiétude des ivoiriens. La commission electorale ivoirienne, organe chargé de l'organisation dans notre pays est a la croisée des chemins. Tous les partis politiques la veulent de son côté. Du coup, cette institution vit une grande pression. Son independance est menacée. C'est dans cette ambiance assez particulière que l'artiste peintre Ayea Yapo René dit «Le prophète de la peinture» met en évidence son génie créateur. Il croque l'actualité politique par l'art pictural en dégageant des messages codés dont lui seul a l'explication.



En effet, ce natif d'Adzopé, chef-lieu de la région de la Mé, a décidé de travailler sur des thèmes qui degagent des valeurs telles que la paix, l'unité, la cohésion sociale, la réconciliation, la non violence. Valeurs que pourraient s'approprier nos leaders politiques en cette période sensible. Tous ces thèmes exprimés sur des toiles qui invitent chaque ivoirien à faire une introspection conduisant à un changement de comportement dans le sens positif.

Mode d’expression par excellence des" maîtres du pinceau" la toile tient ce pouvoir de médiateur et de moteur de la communication auprès de nos leaders politiques.



Pour l'artiste, trop de gens se révoltent contre une situation qu’ils jugent injuste ou insupportable. Mais, se demande-t-il parfois si ce sentiment d’indignation est justifié ? Ou est-ce qu’il est utile ou nuisible ? « Même si la révolte est une forme de souffrance, je crois que peu comprennent réellement leur rôle », souligne-t-il.

Poursuivant, il a expliqué que le rôle de l’artiste peintre, c’est de proposer à la société sa perception de l’univers. C’est-à-dire, de poser des questions et d’amener l’observateur à réfléchir. Et, c’est pourquoi son adresse doit être considérée comme un lieu où les individus sont amenés à partager une expérience sensible et non juste à représenter le « beau ».



À l’en croire, si l’utilité de l’art en général se limite aux objets se trouvant dans les musées, à de la décoration, à des loisirs, il semble être davantage pour les politiciens, un outil de propagande ou de séduction qu’il faut bien contrôler. Avec plus de 20 ans de carrière dans l'art naïf, celui qu'on appelle absolument P3C, est celui qui a déplacé le monde entier à Adzopé pour parler ''art'' et ''culture''. Nonobstant son projet de faire de la région de la Mé, une plaque tournante de l'art, par conséquent, il se dispose de changer la mentalité des politiques au travers de ses différentes toiles.



José Teti

Correspondant permanent à Abidjan