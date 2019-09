Côte d'Ivoire - L'artiste Zoug Casto repose à jamais à Kakredou

Artiste à la voix rocailleuse, johnny Zoug Casto vivait en France depuis de longues années. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a été rappelé à Dieu à la suite d'une longue maladie. Son corps a été rapatrié au pays afin que son inhumation se passe sur le sol de ses ancêtres.



À l'occasion de ses obsèques, plusieurs amis et connaissances, ainsi que des artistes ont fait nombreux le déplacement dans le village de Kakredou pour rendre un hommage digne de son rang à Casto.



Pour rappel, Zoug Casto fait partie des plus belles voix de la musique ivoirienne des années 80 qui ont bercé l'enfance de plusieurs ivoiriens.Et ce, avant qu'il ne s'envole pour l'aventure européenne.



Auteur de plusieurs belles chansons à succès, il savait allier sape et la musique.

C'est donc un chanteur de dimension internationale qui vient de quitter le monde des vivants pour un repos éternel auprès de ses ancêtres à Kakredou. Que l'âme du grand Zoug repose en paix.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan