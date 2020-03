Côte d'Ivoire - L'artiste Abou Nidal a lancé le" Wara Tour 2020"

La cour de la mairie d'Abobo qui a servi de cadre de rassemblement pour cet événement de haute portée sociale a refusé du monde pour la circonstance. Le déplacement en valait la peine. En effet, il s'agissait de parler de l'école à travers un projet nourri depuis longtemps par l'artiste qui a décidé de contribuer à sa manière, à l'édification de l'école ivoirienne.



Par ce simple geste qu'il a baptisé " le Wara Tour 2020" et qui est à sa 4e édition cette année, l'initiateur entend créer une saine émulation dans nos établissements scolaires à travers des dons de Kits scolaires, des tablettes éducatives, des ordinateurs et de bien d'autres matériels didactiques dont ont besoin nos élèves pour mieux apprendre. Les meilleurs élèves du primaire, du secondaire et des enseignants pourront bénéficier des cadeaux du patron de " Nidal production ". Projet noble soutenu par l'État de Côte d'Ivoire avec au plus niveau l'engagement des autorités de premier rang dont le Premier ministre Ahmadou Gon Coulibaly qui a volontairement accepté d'accompagner le " Wara Tour 2020" dont il est le parrain.



Lors du lancement, autorités administratives, populations d'Abidjan, acteurs du système éducatif, ont fait nombreux le déplacement pour communier avec les nombreux artistes ivoiriens venus soutenir l'action de leur" frère " Abou Nidal. Plusieurs prestations ont meublé cette journée de lancement de la caravane du Wara Tour 2020" qui va sillonner cinq communes d'Abidjan( Abobo, Yopougon, Adjame, Treichville, Cocody ) et ensuite mettre le cap sur plus de 17 villes de l'intérieur du pays. Tout ceci, avec un seul objectif: faire des dons, sensibiliser sur le thème de la non violence à l'école et égayer au maximum le public à travers un concert géant avec de nombreux artistes.



Le 8 mars prochain, la caravane du "Wara Tour 2020", qui est à sa 4e édition et qui bénéficie du soutien également de" Lion Fondation", posera ses valises à Agboville.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan