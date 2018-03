Côte d’Ivoire: L’ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou affirme avoir "l’expérience" pour occuper la présidence du sénat

Pressenti pour occuper la présidence du sénat, l’ancien Premier ministre Jeannot Kouadio Ahoussou a affirmé dimanche qu’il a "l’expérience et les capacités pour animer" l’institution, à la télévision publique.

"J’ai l’expérience et les capacités pour animer le sénat, nous avons notre vision, mais c’est une élection", a réagi au téléphone M. Ahoussou, interrogé sur son intention de diriger l’institution, lors d’une émission sur les sénatoriales, à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).

Candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) dans la région du Bélier (Centre), pour les sénatoriales, Jeannot Ahoussou et sa colistière ont été élus avec 75,14% des voix.

Sur les 66 candidats présentés sous la bannière du RHDP, 50 ont été élus quand 16 indépendants ont été également déclarés élus.

La première session du sénat qui sera composé de 99 membres, dont 33 nommés par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, devrait s’ouvrir en avril.



