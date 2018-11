Côte d’Ivoire : Koua Justin muté à Korhogo, le FPI dit craindre pour sa vie

« Monsieur Banouakou Koua Justin (Mle 343550-L), Administrateur des services financiers, est muté à la Direction régionale des Impôts de Korhogo », stipule un communiqué signé du Directeur général des Impôts, Ouattaa Sié Abou, datant du 08 Novembre 2018. Le Directeur général des Impôts instruit l’Inspecteur général des services fiscaux, le Directeur des Ressources humaines et de la formation, et les Directeurs régionaux des Impôts de Bondoukou et de Korhogo, chacun, de veiller à l’application de la présente décision ‘’qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera’’. Anciennement en fonction à Bondoukou, Koua Justin sera désormais dans la ville cher au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Korhogo. Pour son parti, le FPI, il s’agit tout simplement d’une manigance orchestrée par le pouvoir Ouattara ‘’pour achever’’ le leader de la jeunesse de l’opposition qui, depuis quatre ans, ne perçoit ‘’ni salaire ni primes ni indemnité’’.