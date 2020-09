Côte d'Ivoire : Jubilé préélectoral

La virginité de notre héros s’étale ainsi au grand jour, Il est fin prêt pour un 3 ème mandat, content de lui et de ses œuvres. Avec en prime, non plus le titre de "Préfet'' donné par la grande Chancelière, mais de "Parent du Pape", le représentant terrestre du Christ !

Adoubé par l’Église, non pas locale, mais venue de Rome, via un Paolo Borgia, éponyme des autres qui ont empoisonné, tué les leurs, se baignant dans la fange et la luxure, copulant sans gêne, laissant le petit clergé se dépatouiller avec les règles de la chasteté et de l’abstinence, tandis qu’eux passaient leurs nuits loin du missel, dans les bras de leurs galantes.



Sur ce timbre commémoratif d'un Jubilé scellant d'excellentes relations, sa Sainteté et son Excellence se côtoient sur fond de Basilique. Ouattara qui avait promis en 2010 de déplacer sa capitale à Yamoussoukro semble avoir oublié cette promesse, 10 ans plus tard. Monseigneur Kutwah qui essayait il y a quelques semaines, avec tact et diplomatie de rappeler au Président Ouattara que Paix et Réconciliation auraient plus de chance de germer et croître sans un 3 ème mandat, est balayé d’un revers de main avec ce timbre commémoratif. L’Eglise de Côte d’Ivoire qui se vit dans le peuple et au quotidien, doit s’effacer devant l’Etat du Vatican qui, à quelques semaines des élections, -ironie du calendrier-, cire les pompes de Ouattara, lui conférant une légitimité qu’il ne mérite pas.



Qu’est-ce qu’un timbre à l’ère du virtuel ? Pas grand chose certes, mais Ouattara a su frapper fort en se servant de cette coïncidence : ces 50 années de relations diplomatiques entre le Vatican et la Côte d’Ivoire. Entre Houphouet Boigny et Ouattara, c’est la continuité. Deux président aimés, deux timbres, deux bénédictions.



Les états ont toujours aimé se mettre la religion de leur côté. Ainsi, Mamadou Sanogo, ministre de l’Economie numérique et de la Poste, autre catholique de circonstance a rappelé que ces 50 ans de relations diplomatiques ont été « marquées par une bonne dose de culture et de civilisation multiséculaires avec un partenariat dynamique et fructueux ». Pour ce qui est de la culture et de la civilisation avec l’arrivée des Dozo et autres milices étrangères au service de la rébellion, puis de la terreur avec les agissements des microbes, et autres coupeurs de route, depuis l’avènement de l’Ère Ouattara, ne craignons pas le ridicule !



Sur la photo de famille, le gouvernement bienheureux pose avec assurance et confiance aux côtés du nonce apostolique. Les fidèles et dévots Alassane Dramane Ouattara et Hamed Bakoyoko sont à la droite et la gauche du représentant de l’Eglise de Rome, tandis que Raymonde Goudou Coffie, belle fille du Grand maitre de La Grande Loge de Côte d’Ivoire Clotaire Magloire Coffie, se trouve derrière lui. Mais n’est ce pas également notre ministre de la Défense tout puissant et grand remplaçant du défunt Amadou Gon Coulibaly qui se tient à la droite du représentant du Vatican ? Simple ministre ou représentant de cette autre puissance qui a pignon sur rue, j’ai nommé les Francs-maçons, puisqu’il a remplacé Clothaire Magloire Coffie. L’homme aux deux casquettes en coiffe une troisième !

Bienvenue donc au pays des timbrés Francs-Maçons et autres au service de leur retour aux affaires, bien avant d’être là au service du peuple qu’ils prétendent honorer et faire avancer vers la paix et la réconciliation.



Shlomit Abel, 22 septembre 2020