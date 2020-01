Côte d'Ivoire - JMCA 2020 : La Culture africaine célébrée dans toute sa splendeur

Journée pleine de symboles, la date de vendredi 24 Janvier qui se décline désormais comme le lieu de la célébration de ce que l'Afrique a de plus essentiel, c'est à dire sa culture, reste un rendez-vous historique pour les peuples d'Afrique.

Grâce à l'ONG RAPEC (Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels) présidée par M.John Dassovi, cette journée a été célébrée ici à Abidjan dans la ferveur avec en toile de fond, des communications, des chants et des danses pour montrer la vitalité des cultures africaines.

Lors de l'ouverture de cette journée qui a eu lieu ce jour à l'hôtel du District Autonome d'Abidjan plateau, plusieurs allocutions ont meublé cette cérémonie.

M.Alafe Wakili, le président du comité d'organisation et de mobilisation a, au nom du RAPEC salué l'implication et la mobilisation des autorités ivoiriennes, ainsi que la population dans la réussite de cette fête qui célèbre la culture africaine, dans toute sa diversité.

Quant au président du RAPEC, M.John Dassovi, il a d'abord salué l'hospitalité du peuple ivoirien avant de s'attarder sur l'historique de cette journée consacrée à la culture africaine.

"Après l'adoption par l'UNESCO de la Résolution portant célébration de la journee mondiale de la Culture Africaine et de l'Afro descendante, l'occasion est donnée au continent africain de mettre en évidence ses richesses culturelles (...). Cette journée marque pour nous le début de la renaissance culturelle de notre continent. Et la Côte d'Ivoire qui est ce beau pays, ce pays avec de grandes valeurs était le mieux indiqué pour abriter cette journée mémorable. Je souhaite même que la Côte d'Ivoire soit la capitale de la célébration de la culture africaine", a plaidé le président du RAPEC.

Une communication sur le thème "La valorisation de la Culture Africaine" animée par le Professeur Yacouba Konaté, Directeur du MASA a permis de comprendre la nécessité de valoriser notre culture, la culture africaine dans toute sa diversité.

En sa double qualite de Représentant du Ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama, président de la cérémonie, et le Premier Ministre Gon Coulibaly, parrain de cette journée, le Professeur Koffi Toulo, a d'abord traduit les mots d'excuse des Ministres pour leur absence, avant de saluer la tenue de cette journée pleine de sens.

Selon lui, "en instituant cette journée, l'UNESCO invite l'Afrique, berceau de l'humanité, à un développement durable". Et ce, avant de procéder à l'ouverture officielle de cette journée mondiale de la culture africaine.

Cette journée a été meublée de chants, de danses de plusieurs troupes artistiques, après une parade la vieille dans la ville d'Abidjan.De façon éclatée, la fête s'est poursuivie à Treichville, au Village Kiyi à la Riviera et sur d'autres sites d'Abidjan.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan.