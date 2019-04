Côte d’Ivoire : Ivanka Trump annonce une aide de 2 millions de dollars pour les femmes du secteur du cacao

Mme Trump a fait cette annonce lors de la visite d’une ferme cacaoyère à Adzopé, à 100 kilomètres au nord d’Abidjan, avant de participer au premier « sommet ouest-africain sur l’entrepreneuriat féminin » dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao.« Quand on aide les femmes à être indépendantes financièrement, elles peuvent aider leur famille, leur communauté, et participer à la prospérité de leur pays », a déclaré Ivanka Trump.Les deux millions de dollars promis permettront de « créer 300 caisses d’épargne » solidaires pour les femmes dans le secteur du cacao en Côte d’Ivoire, et permettront aussi à « 500 caisses déjà existantes d’avoir accès au marché financier », a-t-elle affirmé, accompagnée de l’administrateur de l’USAID (l’agence américaine d’aide au développement) Mark Green.