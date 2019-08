Côte d’Ivoire - Interpellation de Hachem Ahmad : La Maison blanche félicite les douanes ivoiriennes

Satisfait de cette « prise », le bureau régional de sécurité de l’ambassade des Etats-Unis à travers l’agence américaine d’Assistance anti-terrorisme (ATA), a produit un communiqué publié ce mardi 20 août 2019, pour transmettre ses félicitations au directeur général des douanes ivoiriennes.



Ledit bureau a aussi exprimé aux services des douanes de l’aéroport FHB d’Abidjan, sa fierté et son professionnalisme, lors des différentes opérations d’identification, d’analyse comportementale et de l’utilisation du système technologique, qui ont permis l’interpellation et l’arrestation de Hachem Ahmad.

Ce pourquoi l’Agence américaine d’assistance anti-terrorisme (ATA) se réjouit de la bonne mise en application de ces techniques, qui sont la résultante des différentes formations et d’échanges, qui ont eu lieu à Abidjan du 19 au 27 juillet 2018, et du 30 juillet au 03 août 2018.



Par ailleurs, le bureau régional de sécurité de l’ambassade des USA, à travers l’Agence américaine d’assistance anti-terrorisme (ATA) souhaiterait avec l’autorisation des autorités ivoiriennes, publier dans son journal quotidien d’information, via le département d’Etat américain, un rapport et des photos relatifs à cette importante opération, fruit de cette coopération en matière de lutte anti-terrorisme.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE