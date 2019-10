Côte d’Ivoire - Immatriculations fantaisistes, sirènes et gyrophares non autorisés : La phase répressive débute ce lundi

La police nationale a débuté, ce lundi 28 octobre 2019, la phase répressive contre les contrevenants à l'utilisation fantaisiste des plaques d'immatriculation, les gyrophares et sirènes non autorisés, à l'issue de la période de sensibilisation des populations qui a duré un mois.

Selon les autorités de la police ivoirienne, tous les véhicules circulant avec des plaques d'immatriculation fantaisistes, des gyrophares et sirènes non autorisés, seront systématiquement verbalisés par les agents compétents à cet effet, sur toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, la direction générale de la police nationale invite les usagers à retirer d'eux-mêmes lesdites plaques, les gyrophares et sirènes auxquels ils n'ont pas droit, et à se conformer aux lois et règlements en vigueur.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan