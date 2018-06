Côte d’Ivoire : "Il ne faut pas faire supporter aux militaires la vision politique" (ministre de la Défense)

Le ministre ivoirien de la Défense Hamed Bakayoko, a affirmé, lundi à Grand-Bassam (banlieue abidjanaise), qu’"il ne faut pas faire supporter aux militaires la vision politique", lors de l’ouverture la 3e session internationale de réflexion stratégique.



"Il ne faut pas faire supporter aux militaires la vision politique", a indiqué M.Bakayoko, précisant que "les hommes politiques ne doivent pas avoir une approche politicienne dans les prises de décision ou de la gestion de l’armée".



Selon le ministre de la Défense, "la gouvernance de l’outil de défense doit être impartiale et non partisane".



Concernant la formation des militaires, il a aussi souligné qu’"un militaire bien formé a des limites dans tout ce qu’il fait".



La Session internationale de réflexion stratégique (SIRS), est un cadre d’échange et de partage d’expérience sur l’outil de défense et de sortie de crise.



"Dans une sortie de crise, la reconstruction de l’outil de défense doit se faire de manière concrète", a ajouté Hamed Bakayoko.



