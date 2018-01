Côte d’Ivoire : Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan renouent les liens PDCI-FPI

Henri Konan Bédié,président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, et Pascal Affi N’Guessan, président de l’une des deux tendances du Front populaire ivoirien, se sont rencontrés ce mercredi 24 janvier au domicile du président du PDCI. Officiellement, il s'agissait d'une « visite de courtoisie », mais le symbole politique est fort.C’était une rencontre qui avait été préparée dans le plus grand secret, par le cabinet des deux hommes. Ce mercredi 24 janvier 2018, Henri Konan Bédié, président du PDCI, membre de la mouvance présidentielle du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et Pascal Affi N’Guessan, président de l’une des deux tendances du FPI, parti d’opposition de Laurent Gbagbo, se sont entretenus, pendant plus d’une demi-heure, au domicile abidjanais du premier.Officiellement, la forte délégation du FPI s’était rendue chez Henri Konan Bédié, pour lui présenter ses vœux. « C’est une visite de courtoisie du FPI, au président Henri Konan Bédié, pour présenter ses vœux de nouvelle année 2108, à un monument de la politique et de la nation ivoirienne qui, au-delà de nos spécificités politiques, représente pour chacun d’entre nous, une référence, un acteur avec lequel il faut compter », a déclaré Pascal Affi N’Guessan.Mais en fait, le FPI s’est rendu chez Bédié pour sonder le terrain en vue d’une future collaboration qu’il appelle de ses vœux. « Nous avons compté avec lui hier, a indiqué Affi. Nous allons compter avec lui aujourd’hui et nous devons compter avec lui demain. »Contexte de tensions entre PDCI et RDRLa rencontre intervient dans un environnement politique trouble. À quelques mois des élections municipales, régionales et sénatoriales dont les dates ne sont pas encore connues, la tension est montée entre le PDCI et le Rassemblement des républicains (RDR, parti d’Alassane Ouattara).Après avoir invité Bédié et le PDCI à clarifier leur position sur le projet du futur parti unifié, à la mi-janvier, Joël N’Guessan, vice-président du RDR s’est vu recadrer par Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du PDCI. Plus ferme, Jean-Louis Billon, l’autre porte-parole du PDCI, a laissé entendre que « pour l’instant, nous nous concentrons sur les prochaines élections, c’est la priorité et non le parti unifié ».