Côte d’Ivoire - Henri Konan Bédié : ’’ Le Pdci est un parti autonome et souverain’’

Cela viendra à son temps. Le Pdci-Rda est un parti autonome et souverain. Il décidera le moment venu d'examiner le document en bureau politique, et peut être plus tard en convention ou en Congrès.Si tout ce que j'ai dit est entendu par tous ceux qui m'ont écouté, cela éviterait bien des commentaires passionnés qui ont lieu actuellement. Cela donnerait la tranquilité d'esprit à tous nos militants pour qu'ils ne s'imaginent pas quoi que ce soit. Voilà ce que "À bon entendeur salut'' veut dire. Ce n'est pas une menace. C'est simplement un voeu que nous faisons pour ceux qui entendent bien.Non, au niveau du Pdci, il n'y a pas de chronogramme. Par contre, je sais que d'autres partis membres du Rhdp ont déjá un chronogramme pour étudier les textes.