Côte d'Ivoire - Henri Konan Bédié : "La désobéissance civile non violente est en marche !"

Discours du Président Henri Konan Bédié à

l'occasion de la visite des cadres du PDCI-RDA, le 16 novembre 2020.



"Mesdames et Messieurs, membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA



Je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre présence nombreuse à cette rencontre des secrétaires exécutifs de cet après-midi du 16 novembre 2020.



Avant tout propos, je vous voudrais que nous observions une minute de silence pour toutes les victimes de la barbarie sans nom que fait subir le pouvoir RHDP au peuple de Côte d’Ivoire.

Parce que tout simplement, nous voulons une Côte d’Ivoire démocratique, une Côte d’Ivoire dans laquelle nous respectons les Lois et les règles que nous nous sommes librement données.



Mesdames et Messieurs, voilà les raisons pour lesquelles, Jeunes, Femmes, Mères, Pères partout où nous sommes sur toute l’étendue du territoire, nous sommes terrorisés, embastillés, mutilés et assassinés dans l’horreur bestiale, par le pouvoir RHDP et ses milices.



Les dirigeants politiques de l’opposition sont pourchassés, emprisonnés dans des lieux inconnus ou à domicile. Aujourd’hui, participer à la vie politique dans notre pays vous expose à la privation de votre liberté et à la mort.



Ma famille et moi-même, ainsi que mes collaborateurs et tous les membres de nos plateformes politiques, comme vous le savez, avons subi et continuons de subir cette terreur orchestrée par les tenants du pouvoir.



Depuis plus d’un an, le PDCI-RDA et tous les Partis politiques significatifs de l’opposition, n’ont cessé d’inviter le régime RHDP au dialogue politique, en vue de prévenir les risques d’une implosion sociale ; malheureusement on nous a servi que des discours de mépris et d’arrogance.



Toutes les actions de justice que nous avons engagées auprès des tribunaux internationaux notamment auprès de la Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples, se sont soldées par la condamnation sans réserve du pouvoir RHDP.



Mais dans sa cabale pour la capture de l’Etat de Côte d’Ivoire, le Président du RHDP unifié et ses complices violent, de manière éhontée, la constitution de notre pays pour organiser une farce électorale le conduisant ainsi sur la voie de l’impossible.



Face à cette situation, le peuple, dans le respect des règles du droit a opté pour la désobéissance civile non violente pour arrêter la fuite en avant destructrice de ce pouvoir devenu illégal.



La désobéissance civile non violente est en marche !!

Elle effraie le pouvoir !

Elle le fera s’assoir à la table des négociations sous l’égide de facilitateurs neutres et crédibles.



Nous nous battons et continuerons de nous battre pour la libération sans conditions de Messieurs Maurice KAKOU GUIKAHUE, Pascal Affi N’Guessan, N’Dri Pierre Narcisse, Félicien Sékongo, Alain Lobognon, Député à l’Assemblée Nationale, les Sénateurs Seri Bi N’Guessan et Bassy Koffi, sans oublier Mmes Anne Marie Bonifon, Pulcherie Gbalet, Valérie Yapo et tous nos compagnons et compatriotes, aujourd’hui privés de leur liberté sous prétexte qu’ils réclament la démocratie et le respect des Lois.



Le PDCI-RDA ne se détournera pas de ses idéaux et de ses valeurs de l’humanisme.

Le Parti doit être aussi fort et mobilisé comme au temps des luttes émancipatrices.



En soutien au peuple Ivoirien, notre mobilisation d’acteurs politiques doit être sans faille et je vous y engage.

Monsieur le Secrétaire Exécutif en Chef par Intérim, mes chers compagnons, j’ai entendu vos messages !



Je termine en vous exhortant à la cohésion et au travail. Notre Parti est capable d’innovation et de résilience, des qualités qui font de lui le leader politique de notre Pays depuis plus de 70 ans.



Je vous remercie de votre visite et des mots très aimables prononcé à mon endroit.



Vive le PDCI-RDA pour une Cote D’Ivoire Unie, Réconciliée, Démocratique et Prospère."