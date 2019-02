Côte d’Ivoire : Guillaume Soro en pré-campagne électorale dans le Nord

La visite a été minutieusement préparée. Le comité d’organisation, chapeauté par le maire de Ferkessédougou, Kaweli Ouattara, ville natale de Guillaume Soro, a mis les petits plats dans les grands. Résultat, c’est une foule importante qui a accueilli le « fils du pays », jeudi, deux semaines après sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale.Ce dernier avait prévenu qu’avant de se prononcer sur toute éventualité de candidature à la présidentielle de 2020, il irait d’abord obtenir l’onction de ses parents. « J’irai m’incliner sur la tombe de mes parents et ensuite échanger avec la chefferie », a-t-il précisé.Ce samedi, après deux jours de tournée dans la région du Tchologo, dont Ferkessédougou est le chef-lieu, il doit rencontrer Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), qui s’apprête à le recevoir en héros dans son fief de Daoukro.Les deux ex-alliés de Ouattara, en rupture de ban avec lui, doivent arrêter une stratégie commune en vue des batailles politiques à court et moyen terme, notamment la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et la présidence de l’Assemblée nationale, restée vacante.