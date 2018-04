Côte d’Ivoire - Guillaume Soro : "Que ceux qui sont en prison retrouvent leurs familles"

En visite à Fresco, le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro s’est prononcé sur la réconciliation en Côte d’Ivoire. Le chef du parlement a notamment évoqué la question des personnes détenues.Encore un appel à la libération des prisonniers issus des crises politiques en Côte d’Ivoire ! Depuis Fresco, Guillaume Soro a lancé un appel en faveur des personnes détenues en Côte d’Ivoire.« Je veux que les Ivoiriens soient réconciliés et que tous ceux qui sont en prison retrouvent leurs familles et qu’on se mette ensemble, victimes et bourreaux pour travailler pour le développement de la Côte d’Ivoire », a indiqué celui qu’on surnomme le PAN.