Côte d’Ivoire - Guikahué se dit en mission "pour qu’en 2020 , le PDCI soit au pouvoir"

Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) déclare être en mission pour la victoire du son parti politique, à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en 2020.



" Le président Bédié m'a dit de travailler pour qu'en 2020, le PDCI soit au pouvoir et non autre chose" a-t-il affirmé, lors de la journée d'hommage et de reconnaissance aux actions au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, au stade de Koun-Fao.



Pour Oulayes Yao Jean François, un cadre de ce parti, cette manifestation politique organisée pour marquer ces quatre-vingt quatre années d'existence " veut magnifier le chef, proclamer et défendre le PDCI pour son repositionnement en 2020", a-t-il dit.



Pour le secrétaire exécutif en chef du PDCI, le professeur Maurice Kakou Guikahué , le président Bédié est un homme exceptionnel qui a su endosser tous les compromis positifs pour le maintien et la stabilité de la côte d'ivoire.



Le professeur Maurice Kakou Guikahué a invité les amazones, les cadres et les militants et militantes de son parti à s'inscrire sur la liste électorale pour une victoire d'un cadre assorti du PDCI pour les élections de 2020.



" Ayant vu et entendu , je pense que l'étape de koun-fao a été une étape plus que déterminante dans ce que nous allons faire " a souligné, samedi, le vice-président président Amoikon Edjapan Tiemélé représentant le président Bedié a cette occasion.



Cette journée politique a été initiée par le conseil municipal de Koun-Fao. Une motion de soutien des délégués départementaux et communaux réunis en ce jour a d'ailleurs été lue.



AIP