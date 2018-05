Côte d’Ivoire : « Guerre froide » Bédié-Duncan au PDCI ?

Un communiqué reportant une rencontre prévue ce samedi 26 mai, initiée par Daniel Kablan Duncan, est venu dévoiler une crise latente entre deux importantes personnalités du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, membre de la mouvance présidentielle) : Henri Konan Bédié, président dudit parti et Daniel Kablan Duncan, vice-président de la République et premier vice-président du PDCI.Le communiqué est laconique et se lit en une seule phrase : « Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du présidium du RHDP informe les militantes, les militants et sympathisants du PDCI-RDA [PDCI-Rassemblement démocratique africain] et des populations de Daoukro, que le grand meeting d’hommage et de soutien prévu en son honneur et pour l’accord politique du RHDP (RHDP, mouvance présidentielle et groupement politique à unifier, NDLR), le samedi 26 mai 2018, est reporté à une date ultérieure ».Sur le site du quotidien Le Mandat, proche du PDCI, l’affaire est résumée par un titre qui met en exergue la crise larvée entre Bédié et Duncan. « Metting de Duncan et des vice-présidents du PDCI : le sphinx de Daoukro dit non », lit-on. De fait, Duncan, qui a été nommé par Bédié vice-président chargé de la coordination des activités des vice-présidents du PDCI (une sorte de super vice-président ou de premier vice-président) en août 2017, était l’initiateur de ce meeting, qui devait être organisé par l’ensemble des vice-présidents du parti dans le village natal de Dédié.