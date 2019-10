Côte d'Ivoire - Grand-Bassam : Des menaces planent sur la fête de l'Abissa

Fête traditionnelle du peuple N'zima, l'Abissa est devenue l'un des rendez-vous culturels qui drainent chaque année beaucoup de monde et des touristes dans la cité historique de Grand-Bassam.

Cette année, la première capitale ivoirienne traverse des situations difficiles ces derniers jours. La forte pluie qui s'est abattue sur toute la Côte d'Ivoire en général, et plus particulièrement dans la région du Sud Comoé a causé de nombreux dégâts. La population désemparée ne sait plus où donner de la tête tellement elle a perdu dans cette inondation qui frappe la cité historique. Rues et routes coupées, habitations avalées par des eaux, les activités économiques sont quasiment bloquées. À l'origine de cette situation, le fleuve Comoé, qui jouxte la région, est sorti de son lit.



Selon les spécialistes des questions environnementales, ce phénomène est dû au dérèglement climatique que l'ensemble de la planète terre vit.