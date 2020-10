Côte d’Ivoire - Grand-Bassam : Les portes de l’hôpital général officiellement ouvertes à la population

Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Eugène Aka Aoulé a procédé le vendredi 23 octobre 2020, à l’inauguration de la première phase de la réhabilitation de l’hôpital général de Grand-Bassam, ville environnante d’Abidjan. Laquelle inauguration fait suite à celle du Centre hospitalier régional de Korhogo qui a eu lieu le 19 octobre dernier.



Selon les organisateurs de cette cérémonie, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement qui a initié depuis quelques années, un vaste et ambitieux programme de remise à niveau des plateaux sanitaires sur l’ensemble du territoire. Ce programme qui entre également dans le prolongement de la Couverture maladie universelle (CMU) qui vise à ce que l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire puisse bénéficier d’un accès aux soins médicaux, grâce à des infrastructures conformes aux normes internationales.



Ainsi, le financement dégagé par l’Etat ivoirien a été affecté à la construction, à la réhabilitation, l’extension, à l’équipement et à la maintenance des équipements de cinq hôpitaux généraux et de trois centres hospitaliers régionaux. Les structures sanitaires concernés sont reparties sur l’ensemble du territoire comme suit : Abobo-Nord, Abobo-Sud, Adjamé, Yopougon Attié, Grand-Bassam, Yamoussoukro, Daloa et Korhogo.



Construit sur une superficie de 24466m2 l’hôpital général de Grand-Bassam abrite 22 bâtiments comportant plusieurs services, et demeure à ce jour, le plus grand centre de santé de la région du Sud-Comoé.

La réhabilitation de l’hôpital général de Grand-Bassam démarrée en février 2018, se fera en deux phases. La première comprend neuf bâtiments, notamment la pédiatrie, la pharmacie, le bureau des entrées, l’ophtalmologie, l’hospitalisation-chirurgie, le bloc opératoire, la dermatologie, le service technique et la buanderie. La seconde phase comportera 13 bâtiments dont quatre qui constitueront le noyau central qui regroupe les services primordiaux et les plus sollicités d’un hôpital. Il va relever de façon générale le plateau technique de l’hôpital et se compose de quatre services. Il s’agit des urgences, du laboratoire, de l’imagerie et du cabinet dentaire.

Pour les premiers responsables de l’hôpital général de Grand-Bassam, cette réhabilitation a donné un nouveau souffle à leur centre de santé et permettra à la population de bénéficier de soins de qualité.



C’est dans ce sens que va abonder le ministre de la santé et de l’hygiène publique Dr. Aka Aoulé quand il prend la parole. Il dira que ce centre sanitaire d’une capacité de 65 lits servira d’hôpital de référence quand il sera totalement réhabilité, et le nouveau contexte sera un aout pour l’amélioration des conditions de travail du personnel.

« Toutes les nouvelles structures hospitalières seront soutenues par le programme social du gouvernement dont la Couverture maladie universelle (CMU) démarré depuis le 1er octobre 2019 constitue le socle », a promis l’émissaire du gouvernement. Et d’ajouter « Nous demeurons convaincu que la mise en place d’une politique forte de santé est en marche pour garantir l’accès de tous à des prestations de qualité ».



J. Blagué