Côte d’Ivoire – Gouvernance électronique : Une entreprise, un Identifiant unique

Selon le gouvernement, à partir de la mise en place effective de l’Identifiant unique, les entreprises en activité immatriculées antérieurement sont tenues de se conformer aux dispositions de l’ordonnance N° 2018-644 du 1er août 2018, instituant un identifiant unique pour l’immatriculation des entreprises.Ainsi, elles devront solliciter auprès du CEPICI leur nouvel identifiant unique et la mise à jour des documents d’immatriculation.« L’identifiant unique, qui remplace les numéros de registre de commerce, du compte contribuable et de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), a été instituée pour dématérialiser les services administratifs et positionner les entreprises ivoiriennes dans les cadres internationaux. Depuis le mois de décembre, les entreprises concernées sont invitées à faire la demande de leur certificat d’identifiant unique via www.idu.ci ou en se rendant dans les points d’accueil dédiés », a indiqué le ministre en charge de la promotion de l’investissement privé, au cours d’un point de presse qui eu lieu à cette occasion au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) à Abidjan.