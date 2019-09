Côte d'Ivoire - Général Diomandé Vagondo : « Aucun centimètre de la superficie de la Côte d'Ivoire ne sera cédé »

22 mille personnes raflées, plus de 700 fumoirs détruits, plusieurs centaines de tonnes de drogues saisies, des coups de braquages déjoués. Voici résumé le bilan satisfaisant de l'opération Épervier 4 qu'a dressé le contrôleur général de la Police, M. Youssouf Kouyaté, par ailleurs, DG de la police nationale de Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le directeur général de la police a tenu à saluer toutes les unités de la police ainsi que les autres corps de l'armée constitués, pour prendre part à l'opération de la sécurisation de notre pays. Selon lui, « toutes les forces de défense et de sécurité sont hyper motivées pour faire obstacle à tous actes de banditisme » a-t-il souligné.



Prenant la parole, le maire Gilbert Kafana Koné, dont la commune recevait cette cérémonie du lancement de l’opération ‘’Epervier5’’, a d'abord salué le courage et le travail qu'abattent nos forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des biens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Et ce, avant d’adresser un message aux acteurs du monde de transport exerçant dans sa commune. Selon le premier magistrat de Yopougon, « Suite au tragique événement qui a eu lieu ces derniers temps à la gare" Lavage", à quelques encablures de la paroisse St André, entraînant l'assassinat d'un gendarme en ce lieu, un arrêté municipal a été pris pour interdire les activités des « gnambros » à Yopougon ainsi que la fermeture définitive de cette gare".



Il a par ailleurs relevé que le transport n'est pas interdit dans sa commune comme le font propager des rumeurs. « J'ai simplement demandé aux chauffeurs des véhicules banalisés de transport en commun, de se mettre désormais en règles s'ils veulent exercer leurs activités à Yopougon », a précisé le maire de Yopougon.



Quant au general-ministre Vagondo Diomande, il a mis en garde tous les fauteurs de troubles, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Au terme de son allocution, le tout nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile a rassuré, sur un ton ferme, que « Toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sont décidées à assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Aucun centimètre des 322.462 km2 du territoire national ne sera cédé à qui que ce soit », a-t-il déclaré. Ainsi, il a procédé au lancement officiel de l'opération Épervier 5, qui a débuté le même jour dans la commune de Yopougon.

Cette opération, qui vise à procéder à un maillage systématique pour débusquer des bandits au sein de la population ivoirienne, va s'étendre à toutes les communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur. Elle est composée des différentes unités de la police, de la gendarmerie et des militaires.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan.