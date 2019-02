Côte d'Ivoire : Gbagbo libéré, les cadres du FPI espèrent une réunification

Si les soutiens purs et durs de l’ancien président ivoirien et de son ministre s’insurgent contre les contraintes liées à leur libération, le FPI se réjouit. Pour les cadres du parti, la liberté même restreinte de Laurent Gbagbo lui permettra de mieux communiquer sa volonté et ses directives, alors que sa formation politique est minée par les divisions.







Pour le vice-président du FPI, Augustin Komoé Kouadio, la libération de l’ancien président devrait marquer la fin de la fracture. « Il aura beaucoup plus la latitude de parler même si sa parole est contrôlée. Mais déjà, il pourra parler aux responsables du FPI, estime-t-il. La sortie de Laurent Gbagbo va accélérer le mouvement d’unification du FPI pour reconquérir le pouvoir. »

