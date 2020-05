Côte d'Ivoire - GUIBÉROUA : Le sous-préfet prône la réconciliation des fils et filles de Lébam.

Yapo Assamoa Stéphane, sous-préfet de Guibéroua s'est donc rendu dans le village pour prôner la réconciliation. Selon ce dernier, les cadres et autres contributeurs à la cohésion sociale doivent s'impliquer dans la gestion des crises et difficultés qui surviennent pour éviter une cohésion sociale fragile. Mieux ces derniers doivent construire une structuration intelligente pour aller à la paix, à la tranquillité, à la quiétude. " Ne peut-on pas s'asseoir pour discuter sans s'agresser, sans injures ? Les cadres doivent faire des sacrifices sur eux-mêmes pour l'intérêt général du village et s'éloigner de leur égocentrisme. Et ne pas verser dans les petites choses, ni tomber dans un égocentrisme intellectuel. Il faut changer de mentalité, ne pas être frappé d'incompétence et admettre que la société évolue. Si la volonté intellectuelle, émotionnelle et spirituelle n' y sont pas, le physique ne peut pas suivre. La grandeur d'un homme c'est de transcender toute forme de frustration. Les cadres se doivent d'apporter le développement à Lébam en laissant une marque indélébile et le meilleur exemple " a conseillé le sous-préfet. Qui a précisé qu'entre la guerre et la paix, un homme censé choisirait aisément la paix et vivre en harmonie avec les autres parce que les diffamations et le rejet détruisent la paix. S'adressant à toutes les couches sociales, Yapo Assamoa Stéphane leur a demandé de pendre une volonté de réconciliation, un acte de nouveau départ et de tout laisser tomber. " Abandonnez toutes les velléités pour vous mettre ensemble et vivre ensemble. Transcendez vos émotions. Ce n'est pas la taille de vos muscles qui fait de vous des hommes. Mais c'est savoir être un leader, celui qui conduit son groupe non pas dans un trou, mais dans un endroit paisible " a-t-il souligné. Puis il a martelé qu'aller à la paix est une liberté. Cependant celui qui ne veut pas y aller ne doit pas semer des troubles.