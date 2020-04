Côte d'Ivoire - GAGNOA - Lutte contre le coronavirus : L'ONG PLAYDOO et des fils et filles du département font plusieurs dons de kits sanitaires. Dans l'objectif d'apporter un soutien à leurs parents et accompagner les efforts du gouvernement Ivoirien dans la lutte contre le coronavirus, plusieurs fils et filles du département de Gagnoa et l'ONG PLAYDOO, ont décidé de se mettre ensemble. Ceci pour faire don d'impressionnants lots de kits sanitaires afin de porter aux populations des villages de Gagnoa toute l'aide nécessaire pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus.

Dr Capri Djédjé Marie Paule, présidente de l'ONG PLAYDOO, a répété à ses parents à cette occasion que le coronavirus, auteur d'une pathologie particulièrement contagieuse et mortelle est un virus, un ennemi invisible et redoutable. Une maladie virale pour laquelle seules les mesures barrières, les mesures de prévention et de protection contre la propagation du virus annoncées par le gouvernement à travers les médias et les campagnes de sensibilisation semblent faire l'unanimité. "Une maladie virale qui ne répond à aucun traitement spécifique. Si bien que l'actualité mondiale en atteste la réalité avec des taux quotidiens de mortalité effroyables dans les pays où les technologies médicales et scientifiques nous paraissent les plus avancées", a martelé Dr Capri Djédjé Marie Paule, qui a souhaité de tout cœur que cette action de dons de kits sanitaires et de sensibilisation fasse tâche d'huile et que d'autres initiatives emboîtent le pas à l'ONG PLAYDOO afin que le flambeau soit repris pour une sensibilisation accrue et pour un département de Gagnoa protégé.





Lancina Fofana, préfet du département de Gagnoa, a dit que le coronavirus est une maladie qui défie la science. Si bien que le gouvernement a pris des mesures qui ont certainement des incidences sur le quotidien des Ivoiriens. Des mesures qui impactent négativement toute activité économique, mais qui sont nécessaires. Il a remercié la présidente de l'ONG PLAYDOO pour l'opportunité du don, un don dénué de toute coloration politique fait à ses parents. Un don qui vient apporter une bouffée d'oxygène aux familles les plus démunies.



"À travers ce geste de haute portée sociale vous démontrez ainsi votre attachement aux populations de Gagnoa, vos parents. C'est ensemble, dans l'union de nos efforts que nous parviendrons à contrer l'avancée de pandémie du coronavirus", a affirmé le préfet du département de Gagnoa, qui a invité les populations de sa circonscription administrative à continuer et à veiller au respect des mesures barrières, car la pandémie est malheureusement une réalité incontournable.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa.

La Dépêche d'Abidjan





Accueil Envoyer à un ami Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager RÉGIONS Notez Ajouter aux favoris Politique | Interviews | Faits et Méfaits | RÉGIONS | RÉGIONS