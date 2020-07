Côte d'Ivoire - GAGNOA : Les maires du département de Gagnoa décident de se mettre ensemble pour le développement de leurs communes.

Selon Antony Garou, c'est dans la solidarité agissante des élus que les communes pourront satisfaire ses besoins en matière de développement. "Il nous faut instaurer une véritable solidarité et une entraide entre nous maires. Une volonté commune doit être affichée pour aller au développement en travaillant ensemble sous la présidence du conseil régional du Goh", a-t-il déclaré.



Le maire de Ouragahio pense qu'il faut impliquer tous les cadres, élus, hommes politiques, ministres parce que le développement doit être l'affaire de tous et tout le monde doit être concerné par cette mutualisation communale. " La nouvelle génération que nous incarnons a besoin de laisser des pages positives dans l'histoire de développement de notre région face à tous ces nouveaux défis. La coopération intercommunale doit nous permettre de nous équiper " a-t-il conclu. Quant à Zézé Nicole, maire de Guibéroua, elle a salué cette initiative du maire de Ouragahio et a précisé qu'elle s'inscrit dans cette vision parce dit-elle, seule à Guibéroua, une petite commune, elle ne peut pas faire grand-chose pour le bonheur des populations. "Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous sommes totalement engagés de toujours nous retrouver pour nous soutenir. Il est vrai que nos besoins ne sont pas toujours les mêmes. Ici à Guibéroua, notre priorité c'est l'eau potable. Ce n'est certainement pas le cas pour Ouragahio", a-t-elle affirmé.



N'Cho Kokora Bertin, visiblement satisfait de cette initiative a promis de rendre fidèlement compte au président du conseil régional du Gôh. Puis de préciser que les communes ont effectivement besoin de se soutenir, d'être ensemble pour apporter le développement à leurs administrés.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa.