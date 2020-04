Côte d'Ivoire - GAGNOA : Le conseil municipal et le maire font don de plusieurs kits sanitaires aux populations de la commune.

Dr Boukalo Celestin, directeur départemental de la santé à Gagnoa, très sollicité depuis l'apparition de cette pandémie, a expliqué que le coronavirus sévit sous 3 formes graves et se transmet directement par voie respiratoire par inhalation des gouttelettes respiratoires émises. Mais aussi par contact avec le nez, les yeux et la bouche par des mains souillées par des sécrétions émises par les malades. Dr Boukalo Célestin a affirmé que la situation est grave depuis le 11 mars 2020, date de l'apparition des premiers cas en Côte d'Ivoire.



Pour le maire, Yssouf Diabaté, il est important de réagir promptement face à cette pandémie avant l'aide du gouvernement. Quand on sait que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. "Il faut donc tout mettre en œuvre pour éviter le moindre cas du coronavirus dans la commune de Gagnoa. Et avec le soutien constant de Diaby Lanciné, le directeur général du fonds routier nous avons pu obtenir ces différents kits sanitaires pour maintenir les mesures barrières. Nous prions chaque jour Dieu pour nous éviter cette incurable maladie", a souligné Yssouf Diabaté.



Il convient de mentionner que ces dons composés de 7 atomiseurs et de combinaisons pour utilisateurs, de gel hydro-alcoolique, de bouteilles d'eau de javel, de seaux, de savon Omo ont été remis par le préfet de région Fofana Lanciné aux 12 chefs de village de la commune, aux différents chefs de quartier et de communauté et aux établissements sanitaires de la ville de Gagnoa.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa.