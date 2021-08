Côte d'Ivoire - GAGNOA : La direction régionale de l'éducation nationale célèbre la journée de l'excellence et du mérite.

Des récompenses allant de fournitures scolaires à des ordinateurs de dernière génération et des centaines de milliers de francs CFA.

C'était samedi, 31 juillet dernier à Ony-Babré, l'un des quartiers de la commune de Gagnoa. Ce, en présence de Koua Béyira Georges, représentant le préfet de région et de Yacouba Dembélé, directeur général de l'agence nationale pour le développement du riz, Amonkou Ayé Valentine, directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Gôh et ses collaborateurs ont montré qu'ils sont en phase avec leur ministre en organisant la journée de l'excellence et du mérite dans une parfaite allégresse.