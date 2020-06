Côte d'Ivoire - GAGNOA : Aimée Zébéyoux sensibilise pour les inscriptions sur les listes électorales et pour des élections apaisées.

Selon la secrétaire d'État, les élections ne sont pas la guerre. Mieux si ton candidat n’est pas élu, ce n’est pas la fin du monde. "On ne va pas tout casser pour ça et même ôter la vie à certains de ses parents ou autres personnes", a lancé le membre du gouvernement, avant de poursuivre : "Les élections en Afrique et en Côte d’Ivoire particulièrement doivent se dérouler dans le strict respect des droits de l’homme, sans aucune violence comme cela se déroule dans les pays occidentaux. Il faut qu’on fasse comme dans les pays développés, après les élections, que le candidat qu’on supporte soit élu ou pas, le lendemain chacun va au travail comme si rien ne s’était passé. Il faut qu’on arrive à ça. C’est en cela qu’on deviendra des pays développés."



Aimée Zébéyoux a surtout insisté sur l’inscription des nouveaux majeurs dans les fichiers électoraux. La secrétaire d’État en charge des droits de l’homme a rassuré son auditoire en soulignant que l'État de Côte d'Ivoire veille au respect des droits de l’homme et continuera de le faire parce que c'est son rôle et son devoir.



Aimée Zébeyoux a saisi cette occasion pour vivement instruire ses parents à respecter les mesures barrières prises le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID 19. « Lavez- vous régulièrement les mains, portez toujours votre cache nez et respectez sans aucun calcul les mesures barrières parce le coronavirus est réel et endeuille de nombreuses familles partout dans le monde. Les mesures barrières annoncées sont pour l'instant le seul remède », a-t-elle conseillé.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa.