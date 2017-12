Côte d'Ivoire - Football - Après Kalou Bonaventure, Drogba descend Sidy et se positionne pour la FIF

interrogé par RFI, l'ex-capitaine des Éléphants n' y est pas allé de main morte pour dépeindre la situation du football ivoirien et surtout la gestion nombriliste de l'actuel président.

Pour DD, la FIF a raté la transition chez les Éléphants. Car ce changement qui devait se faire avec finesse a été l'occasion de cibler des têtes à couper. "Une transition se fait en douceur. À Chelsea, nous sommes en pleine transition depuis 2012. Elle a duré cinq ans. Une transition ne se fait pas du jour au lendemain en enlevant tel ou tel pour les remplacer par des jeunes", regrette t-il.



"Wilmot a été imposé"



L’Éléphant se dit très triste pour l'élimination de la Côte d'Ivoire au mondial 2018. Pour lui, cette génération est passée à côté de quelque chose de grand. La FIF doit tirer les leçons de cet échec. "Il n'y a pas de secret. Si tu travailles, tu réussis. Quand tu cesses de travailler, tu régresses et tu plonges, comme on a plongé aujourd'hui. Je ne suis pas surpris. C'est une suite logique. La FIF et le coach ont leur part de responsabilité. Mais sachez que le coach a été imposé", affirme Didier Drogba qui soutient que la victoire à la CAN 2015 a masqué beaucoup carences : "C'est grâce au retour de Yaya, Tiene, Copa, Kolo et autres, qu'on a gagné. Dès qu' ils sont partis, on a vu les carences du football ivoirien. A un moment donné, il faut qu'on revienne, qu'on s'implique, parce qu'on a notre mot à dire".

On le voit, DD cache à peine ses ambitions pour diriger la FIF. Car Drogba ne reviendra pas à la FIF pour travailler sous les ordres de Sidy. Depuis qu'il a claqué la porte de la sélection en 2014, il n'est plus jamais passé à la maison de verres de Treichville.

Bovaventure Kalou et Drogba pourraient former une paire de dirigeants avisés.



E.T.