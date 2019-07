Côte d’Ivoire - Flux financiers : La diaspora pèse près de 190 milliards FCFA (Selon les chiffres de 2017)

Selon le chef du gouvernement ivoirien, les flux financiers de la diaspora vers l’Afrique ont augmenté de plus de 44%. La Côte d’Ivoire occupe le 18ème rang africain des pays récepteurs, en passant de 199 millions de dollars en 2008 à près de 380 millions de dollars en 2017, soit une progression de 91%.



Par ailleurs, le Premier ministre a fait savoir que la diaspora ivoirienne constitue une communauté forte d’environ 1,2 million d’expatriés, et contribue à l’essor du pays par le partage de connaissances et la création d’emplois à partir des investissements.



Pour Amadou Gon, cette contribution peut être renforcée, car la Côte d’Ivoire offre à sa diaspora, un environnement des affaires attractives, d’immenses opportunités et des mécanismes d’accompagnement efficaces.



Le temps fort de cette cérémonie a été la signature d’une convention entre la Côte d’Ivoire et le Fonds de solidarité africain, portant sur la mise en place d’un mécanisme d’appui à la création d’entreprises par les Ivoiriens de l’extérieur.



Ouverte le lundi dernier, la 3ème édition du forum consacré à la diaspora ivoirienne, a fermé ses portes le 16 juillet 2019. A cette occasion, le ministre de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Aly Coulibaly, a réaffirmé la volonté du gouvernement de mettre la diaspora au cœur de sa stratégie de développement.



« Ensemble, nous allons mettre fin à l’image misérabiliste indument collée à la diaspora. Ensemble, nous allons mettre la diaspora au cœur de notre stratégie de développement car elle est un levier inestimable », a martelé Aly Coulibaly. A en croire le ministre, la diaspora est une chance pour le pays en raison de sa diversité, ses investissements, son savoir-faire et sa connaissance de l’inter- culturalité.



« Le gouvernement entend préserver les intérêts économiques et financiers des Ivoiriens de l’extérieur et à assurer leur intégration, en rapport avec leurs attentes », a rassuré le ministre.

Au terme de son allocution, le ministre Aly Coulibaly n’a pas manqué de relever la pertinence des recommandations issues de la 3ème rencontre de la diaspora dont le thème est : « Talents et investisseurs, le rendez-vous de l’emploi et des opportunités ».



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE