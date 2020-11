Côte d'Ivoire : "Finissons avec cette vison familiale de l'État et cultivons l'esprit républicain."

Cette vision tue la politique en Afrique.

Hier, le Président sortant Alassane Ouattara a tendu la main et appelé à un dialogue franc et sincère entre "son aîné" et lui.



Lorsque j'ai entendu cette expression "mon aîné", plusieurs questions ont envahi mon esprit.



1. En quoi cette crise est une affaire entre aîné et cadet ?



2. Messieurs Ouattara et Bédié sont des adversaires politiques et si dialogue doit y avoir, il doit se faire dans un cadre républicain et non familial.



Vous me direz, tu exagères, c'est une expression, une marque de respect; en Afrique c'est notre culture. Ah bon bon ?



3. Depuis quand, un petit frère humilie publiquement son grand frère en Afrique ?

N'est-ce pas à cet aîné qu'on refuse le pouvoir sinon ce serait la "catastrophe" ? Restons dans le cadre républicain, c'est mieux.



4. Est-ce la première fois que Mr Ouattara appelle Mr Bédié, "mon aîné" ? Cela a t-il empêché la crise actuelle ?



5. Fin septembre 2020, la plateforme de l'opposition appelle à un dialogue avec Mr Ouattara sous l'égide de la communauté internationale pour une élection apaisée, "le cadet" respectueux a t-il accepté cet appel de son "aîné"?



6. Citez-moi un seul pays démocratique où le président appelle son prédécesseur "mon aîné."

Emmanuelle Macron n'appelle pas Sarkozy, Hollande et Giscard, "aînés" .



7. Nous sommes dans un cadre républicain et le dialogue doit se tenir entre des adversaires politiques. Pas entre des membres d'une famille.



8. La crise pré et post électorale n'est pas une question entre deux personnes mais entre tous les membres de la classe politique.

Ce dialogue c'est aussi l'affaire de Gbagbo, SORO, Affi, Mabri, Koulibaly, Gnamien, etc.



Finissons avec cette vison familiale de l'état et cultivons l'esprit républicain.



Un patriote ivoirien