Côte d’Ivoire - Filière huile : Le ministre du commerce et de l’industrie suspend toute augmentation de prix

Déclaration du Ministre du Commerce et de l'Industrie après sa rencontre avec les industriels de la filière huile :





Messieurs les présidents des fédérations et associations des

Consommateurs,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis de la presse,

Les différentes hausses du cours mondial de l’huile de palme ont entrainé, en ce début d’année 2021, dans un certain nombre de pays, dont la Côte d’Ivoire, une augmentation des prix de vente de l’huile de table raffinée.

Cette tendance à la hausse du cours mondial, observée également au niveau du blé, a amené certains boulangers à annoncer une augmentation de prix de la baguette de pain, suite à un réajustement à la hausse de 1000 francs du sac de 50kg du prix de la farine boulangère annoncée par les meuniers, pour le 15 janvier 2021.

Face à cette situation qui fragilise le pouvoir d’achat des ménages, déjà affectés par les effets de la pandémie de la Covid-19, j’ai convié les industriels et acteurs de ces différentes filières à des rencontres d’échanges, les lundi 11 et mardi 12 janvier 2021.

A l’issue de ces discussions, nous sommes convenus, ce jour, de suspendre les hausses de prix de l’huile de table raffinée, intervenues en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé.

Quant au sac de la farine boulangère de 50kg, il demeure au prix maximum de 19000FCFA.

Je voudrais me réjouir du bon état d’esprit et de la bonne ambiance qui ont prévalu au cours de ces négociations et féliciter les industriels pour les efforts qu’ils ont bien voulu consentir au profit des populations ivoiriennes.

Deux comités techniques composés de toutes les parties prenantes seront mis en place, dès demain, pour réfléchir sur les solutions à envisager, pour chaque filière, afin d’atténuer la hausse des cours mondiaux de l’huile de palme et du blé sur les prix de vente de l’huile de table raffinée au consommateur et de la farine boulangère, tout en permettant aux industriels pour pérenniser leurs affaires.

Je voudrais donc appeler les consommateurs et les populations Ivoiriennes au calme et à la sérénité et les assurer que le Gouvernement travaille à protéger leurs intérêts.