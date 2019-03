Côte d’Ivoire - Fête de la liberté à Duekoué : Plus de 50 000 participants attendus (organisateurs)

Plus de 50.000 participants dont des hautes personnalités d’Afrique et du monde sont attendus, à Duékoué, pour la célébration de la fête de la liberté, a annoncé le fédéral du Front populaire ivoirien (FPI) chargé de la mobilisation au niveau départemental, Bea Ken.



Pour réussir le pari, des délégations ont envahi le terrain pour sensibiliser et expliquer l’importance de la fête dont le thème est la réconciliation pour une paix durable, a confié le fédéral à l’AIP.



Selon lui, Duékoué n’a pas été choisi par hasard. Car les populations de cette partie de l’ouest de la Côte d’Ivoire ont souffert des affres de la guerre. « Il est donc temps de les amener à pardonner et penser à la réconciliation vraie pour la paix définitive dans le pays », a-t-il indiqué.



Les pagnes, les tee-shirts à l’effigie du père fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, s’arrachent comme de petits pains. Le village de la liberté s’étend sur 10 hectares et est prêt à accueillir les participants, explique-t-on.



AIP