Côte d'Ivoire/ Fête de Tabaski du dimanche 11 Août 2019 - Ouattara déclare, Lundi 12 Août 2019 , journée feriee, payée.

Ce qui est choquant et incompréhensible, c'est que les pays Islamiques, dépositaires de la région musulmane , ont ouvert leurs usines et magasins ce lundi matin 12 Août 2019. En France, les Algériens, Tunisiens et Marocains se sont mis au travail ce lundi 12 Août 2019. La Côte d'Ivoire est-elle devenue un Était plus musulman que l'ArAbisaodite? Les fêtes religieuses occupent une place importante dans la vie des ivoiriens (Noël, pâques, la fete de la mère de Jesus,Tabaski, nuit du destin etc...) .Pendant ce temps , notre pays est classé au 170 ème rang mondial de l'IDH et au 35 ème rang sur 53 pays africains. Malheureusement , ce pays passe son temps à fêter les religions des autres civilisations. La Côte d'ivoire n'a jamais décrété de fête nationale pour nos ancêtres ou pour les animistes. . Comment peut on sacrifier nos activités économiques au profit des fêtes religieuses étrangères ou coloniales? Quel regard les autres nations portent-elles sur notre existence sur terre? Et si les africains avaient tourné le dos au développement?



Liadé G.