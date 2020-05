Côte d’Ivoire-FIF- André Gboe (Chef de parti) : « La vague de Didier Drogba perturbe tout simplement beaucoup de personnes »

Pour le président de la NVRCI, qui vit en Angleterre où il exerce en sa qualité d’architecte en bâtiment, Didier Drogba est une grande « porte » sportive du continent africain, donc une grande chance pour notre pays, la Côte d'Ivoire.

À en croire cet opérateur économique, « La vague de Didier Drogba perturbe tout simplement beaucoup de personnes ». Et d’ajouter, « Le monde entier connait ce Monsieur. C’est un homme d'une grande vision sportive », parlant des expériences de l’ancien joueur de Chelsea.



Au-delà de la passion des Ivoiriens pour le ballon rond et des enjeux que revêt la présidence de la FIF, le premier responsable de ce parti politique invite les fans et sympathisants de Didier Drogba à être respectueux des adversaires de leur champion, car dira-t-il « Didier est un jeune qui a reçu une très bonne éducation », avant de révéler « J'ai découvert le frère Didier Drogba lorsqu'il était encore dans le club de ‘’LE MANS 72’’ à l'ouest de la France, avant de rejoindre Marseille, puis Chelsea en Angleterre où je réside actuellement ».



Selon lui, Didier Drogba a encore le temps d’approcher ses ainés pour les rallier à sa cause, en leur expliquant sa vision du football, et sa capacité à porter le football ivoirien à une autre dimension.

« Je suis convaincu que ses aînés (les anciens joueurs) donneront l'occasion à notre pays de s'ouvrir sur le monde entier en matière de sport, notamment le football », s’est-il voulu optimiste.



J. BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan