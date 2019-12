Côte d’Ivoire - Expulsion de la conseillère de Mamadou Koulibaly : La lettre de soutien de Kemi Seba à Nathalie Yamb

Ma chère sœur ainée et amie Nathalie.



Pour avoir été ces 24 derniers mois, expulsé du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Togo, de Guinée, dans le seul cadre de la lutte contre le néocolonialisme Français (Françafrique/Bases militaires/Franc Cfa) et de la mal-gouvernance de nos élites endogènes, je ne peux que comprendre ce que tu ressens, toi qui avais fait ta vie, par amour de l'Afrique, en Côte d'Ivoire.



Être arraché de sa terre africaine pour être renvoyé en Occident rappelle tragiquement le trajet que les meilleurs de nos aïeux faisaient lorsqu'ils étaient capturés puis déportés dans les Amériques afin d'y être détenu pendant 400 ans.

Ce combat est une lutte qui nous fait tout perdre en cette vie. Famille, stabilité sociale, sérénité, libertés individuelles. Mais l'Histoire nous donnera raison.



Et la Françafrique tombera. Ce n'est qu'une question de temps.

Je t'aime grande sœur. Sois forte. Il te reste sans doute d'autres pays où toi aussi ils chercheront à t'expulser. Mais c'est le prix à payer pour que notre peuple puisse être libéré.



Kemi Seba