Côte d’Ivoire - Evènements de Dabou : Le ministre Emmanuel Essis aux côtés des familles éplorées et des blessés

Suite à l’appel de l’opposition à la désobéissance civile, Abidjan et ses villes environnantes ainsi que plusieurs localités de l’intérieur étaient en effervescence, du fait des manifestations de protestation contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara que l’opposition nationale juge illégale.



A Dabou, le mercure était fortement monté, à telle enseigne qu’un couvre-feu a été instauré dans cette ville.

Le bilan matériel et humain selon des sources policières, judiciaires et hospitalières en date du 24 octobre dernier, fait état pour la commune de Dabou de16 morts, de 67 blessés, de 3 maisons incendiées et de10 véhicules calcinés. Par ailleurs, 52 individus ont été interpellés, de 12 fusils saisis, et 70 machettes saisies.



Le ministre Emmanuel Essis Esmel en charge des PME et fils de la région a non seulement exprimé sa compassion à toutes les victimes des récentes manifestations violentes observées dans le Leboutou, qu’il a d’ailleurs véhément condamnées, mais s’est déplacé pour constater de lui-même les faits.



Pour ce faire, il s’est rendu le mardi 27 octobre 2020 à l’hôpital général de Dabou, pour rendre visite aux blessés. Ce fut pour lui l’occasion d’apporter son soutien à ces personnes ainsi qu’à leurs familles.



Par la suite et pour bien faire les choses, le ministre a rencontré les guides religieux, les chefs coutumiers et la communauté musulmane de Dabou. Ces différentes rencontres avaient pour but d’échanger sur la situation qui prévaut dans la localité à quatre jours de l’élection présidentielle, non sans présenter ses sincères condoléances aux fils et filles de la Région.



Y. K