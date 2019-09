Côte d’Ivoire - Entreprenariat : Diomandé Souatié annonce la création de la filière manioc-banane plantain

Créé en 2015, le RNEJ-CI dont le siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire), compte à ce jour, près de 2000 adhérents, et a pour objet de faire notamment la promotion de l’entreprenariat, assurer le regroupement et l’épanouissement des jeunes, et l’insertion des jeunes dans plusieurs domaines d'activités. Ainsi, cette structure entend encourager les jeunes à adhérer à tous les projets de développement socio-économique.

À en croire ce leader de la jeunesse, il s’agit de faire de la Côte d’Ivoire, un pays autosuffisant en denrées de premières nécessités, à savoir en riz, en manioc et en banane plantain. Ce pourquoi ce réseau a mis en place une cellule composée d’ingénieurs agronomes, qui mènent des réflexions à cet effet.

Citant en exemple le projet de riz dont les études ont été finalisées, Diomandé Souatié a fait savoir qu’il a été mis à leur disposition 200 ha. Selon cet informaticien infographe, ce projet va générer 36 emplois directs et 2500 emplois indirects. Concernant la production, elle est de 5 tonnes à l’hectare. « De la culture à la commercialisation en passant par la transformation du riz, en somme tout le circuit de production va coûter environ 1,340 milliard FCFA », a dévoilé le président du RNEJ-CI.

Pour réussir ce pari, cet ex-coach de la SOA et de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire d’handball, a entrepris plusieurs missions à travers l’Afrique et au-delà, qui lui ont permis d’avoir pour partenaires des Indiens et des Marocains, prêts à l’accompagner dans cette entreprise. Ces derniers vont apporter au RNEJ-CI, leur expertise et le financement nécessaire à la réalisation des projets.

En vue de mieux coordonner toutes les actions relatives à ce projet, et pour des résultats plus efficients, le RNEJ-CI entend organiser un Sommet national du réseau sur l’entreprenariat en mars 2020. « À l’issue de ce sommet, nous allons mettre sur pied la filière Manioc-Banane plantain », a indiqué le premier responsable de cette organisation. Seront présents à ce sommet, des participants venant de Maroc, de l’Inde, de France, d’Angleterre, de la Centre-Afrique, du Burkina Faso et du Sénégal. Il faut noter que le RNEJ-CI est représenté dans chacun de ces pays.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan