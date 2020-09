Côte d'Ivoire - Enfin, la fumée blanche est sortie hier de l'Elysée...

Vendredi 4 septembre 2020, le destin ou l'avenir politique de la Côte d'Ivoire , a été confié de nouveau à la France colonisatrice, afin de choisir entre l'opposition et Ouattara. Non seulement l'opposition ivoirienne a eu tort d'écrire à Macron, mais elle a été également déboutée par le chef de l'Elysée. Ce que j'ai trouvé malheureux et triste , c'est que tous les Ivoiriens étaient suspendus à la seule décision de l'Elysée.



Si Macron n'a pas pris la parole publiquement pour donner sa position , le décor ou les signes protocolaires rendus au président Ouattara, ont visiblement choisi celui-ci de rester à la tête de la côte d'ivoire jusqu'à nouvel ordre. L'opposition ivoirienne a commis des fautes politiques graves , en confiant le destin de la côte au chef de l'Elysée... C'est humiliant pour tout un peuple.



Cette façon de faire remet en question notre indépendance ou notre souveraineté, car il n'appartient plus à la France de s'immiscer dans notre constitution.

J'ai aimé cette citation de Mitterrand ≤< On ne libère pas un peuple, un peuple se libère lui-même >> .

Pourquoi l'opposition a-t-elle abandonné les manifestations pendant que Ouattara était couché en France ? Pourquoi l'opposition a-t-elle déposé ses dossiers de candidature entre les mains d'une CEI , qu'elle a toujours contestée ?

Maintenant notre opposition attend que le conseil constitutionnel de Ouattara rejette la candidature de Ouattara... C'est du jamais vu en Afrique francophone .. Quand on n'est pas prêt , on ne s'improvise pas dans une lutte.. L'opposition ivoirienne est aussi responsable de la mort de ces 23 ivoiriens ...



Liadé G