Côte d'Ivoire - Élection à la présidence de la FIF : Les Soutiens de Didier Drogba

Mouvement de soutien pour la candidature de Didier Drogba pour la présidence de la fédération ( MSDD). Telle est la dénomination de ce mouvement qui a tenu sa première conférence de presse ce vendredi 25 octobre à l'hôtel communal de Côte d'Ivoire.



Selon la motion lue par Aboua Kouame, président du MSDD, l'objectif de ce mouvement vise à solliciter une adhésion totale de tous les ivoiriens de manière générale et des présidents des clubs en particulier à faire en sorte que l'ex-capitaine des Éléphants soit portée à la tête de la "maison des verres".



Pour ce mouvement qui a déjà enregistré l'adhésion d'environ onze milles personnes, choisir Didier Drogba revient à révolutionner le milieu du football ivoirien qui, aux dires des dirigeants du MSDD, a perdu de sa valeur tant au niveau national qu'africain, voire mondial". Avec Didier Drogba à la présidence de la FIF, c'est la transparence dans la gestion, la fin de la corruption, ce sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut" soutiennent-ils.



Lors de cette conférence de presse, les responsables de ce mouvement a solennellement pris l'engagement de payer la caution de la candidature de leur mentor à hauteur de cinq millions de FCFA. Un geste qui va montrer, disent-ils, leur volonté de voir l'ex-joueur de Chelsea occuper la tête de la FIF.

Ils ont, par ailleurs, salué le travail des différents dirigeants de la FIF qui se sont succédé depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Le MSDD entend investir très bientôt le terrain pour que leur candidat gagne haut les mains cette élection prévue pour très bientôt.



Rappelons que M.Sidy Diallo, l'actuel président de la FIF dont le second mandat expire fin décembre, n'est plus candidat à sa succession. D'autres candidats pas encore officiels sont également annoncés.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan