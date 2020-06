Côte d'Ivoire - Élection à la Présidence de la FIF : Des fans s'engagent à payer la caution de candidature de DROGBA

À cet effet, un numéro de compte bancaire et differents numéros de comptes mobile money ont été mis à la disposition de tous ceux qui désirent participer à cette opération de collecte supervisée par Me Essoh Lohoues Aristide, commissaire de justice à l'étude de maître Kouassi Dominique, pour garantir la transparence de cette opération qui prendra fin dans un mois. Car, soulignons-le, l'AG ordinaire de FIF est reportée au 4 juillet, et l'AG élective sera pour le 5 Septembre.

Différents témoignages relatifs à la dimension internationale de Drogba , des membres d'honneur du mouvement, tels que Georges Tai Benson, Teti Magloire ont marqué cette cérémonie.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan