Côte d'Ivoire - Élection à la FIF : Didier Drogba bénéficie d'autres soutiens de taille

Après l'introduction du Secrétaire général du MSDD National pour situer le contexte , un jeune sociétaire du Renaissance Football Club de Yamoussoukro Club de 2e Division a donné lecture de leur motion de Soutien à Didier Drogba pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF) au nom de tous les acteurs du football adhérents à cette noble cause.



"Messieurs les présidents de clubs, de la première , deuxième et troisième division. Messieurs les entraineurs et les staffs techniques . Mesdames et messieurs acteurs et amis du sport et particulièrement du football. Permettez-moi avant tout propos de vous exprimer ma gratitude envers les organisateurs de cette journée et de cette plateforme qui nous permet de nous exprimer en tant qu’athlètes. En effet, nous athlètes constituons les soixante pour cent du maillot du système footballistique mais sommes très souvent relégués à la dernière place. Fort heureusement de par cette manifestation aujourd’hui, vous venez de changer sinon rectifier les choses" s'est exprimé Coulibaly Zaguy, le porte parole des athlètes.



Cela dit, il a également exposé les difficultés auxquels ils sont exposés et les empêchent d'etre performants, "car il est essentiel en sport de ne pas occulter la notion de motivation" a-t-il précisé. Et ce, avant de s'adresser aux présidents et encadreurs.



"Chers présidents et encadreurs de clubs nous sommes conscients de vos attentes, cependant nous souhaitons voir nos conditions de vie s’améliorer à travers la revalorisation et la régularité de nos salaires et primes. Nous voudrons être assurés car un joueur qui joue avec la peur d’être blessé parce qu’il n’y a pas d’assurance ne peut donner le meilleur de lui. Alors, chers présidents, nous vous exhortons à adhérer au programme de renaissance de DIDIER DROGBA car sans démagogie ce programme solutionnera beaucoup de tares qui minent le football ivoirien" a conclu l'orateur.