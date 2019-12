Côte d'Ivoire - Élan de solidarité à Grand-Bassam : Plusieurs enfants orphelins de la ville ont reçu des cadeaux

Soulignons que cette communauté caritative qui a mis au cœur de ses activités l'action sociale a dépêché Madame GAGNIE depuis la ville de Poitiers afin de venir soulager ces nombreux enfants démunis et orphelins de la ville Grand-Bassam. Un élan de solidarité de haute portée sociale salué à sa juste valeur par les bénéficiaires et les populations de la cité balnéaire.

La cérémonie s'est terminée dans une ambiance de gaieté au cours d'un repas partagé entre les tout-petits et la representante des donateurs.



José TETI, Correspondant Permanent à Abidjan.