Côte d'Ivoire/ Échange téléphonique Hambak et Gbagbo : Guillaume Soro salue l'esprit patriotique de Laurent Gbagbo

L'échange téléphonique de ces 48 heures entre l'ancien président Laurent Gbagbo encore en Belgique et le P.M. Hamed Bakayoko a été, selon Guillaume Soro, un geste de grande portée pour l'opposition ivoirienne. A cet effet, Guillaume Soro a félicité la démarche de l'ancien président ivoirien. Dans une déclaration publiée le mercredi 5 novembre dernier, le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) a reconnu la grandeur de l'esprit patriotique de Laurent Gbagbo.



Guillaume Soro s'est surtout réjoui de la réaction de l'ancien président sur la crise liée au blocus injuste imposé à Henri Konan Bédié, son épouse et aux membres de sa famille mis en résidence surveillée depuis quelques jours par le pouvoir en place." Je reconnais l'homme d'État avec qui j'ai pris plaisir à travailler en tant que son premier ministre" a-t-il souligné.



L'ancien président de l'Assemblée nationale a exprimé sa reconnaissance à Gbagbo pour le sens élevé de l'intérêt national et de l'amour pour la patrie dont il a fait preuve.



Rappelons que la démarche de Laurent Gbagbo sur la situation des personnalités vivant sous blocus, est diversement appréciée par des militants FPI. Certains l'accusent de légitimer le pouvoir Ouattara en adressant un plaidoyer à son Premier Ministre Hamed Bakayoko. Pour d'autres, cette démarche est salutaire en ce sens qu'elle permet de détendre l'atmosphère et de tendre vers un dialogue national.



J. TETI, Correspondant permanent à Abidjan