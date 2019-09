Côte d’Ivoire - Duékoué va abriter le plus grand festival dédié au cacao

À l'initiative de CNAO production, dirigée par le journaliste Constant Guei, Directeur de Publication du journal

"Les Échos du Grand Ouest", la ville de Duékoué (Ouest de la Côte d'Ivoire) va abriter les 13 et 14 septembre 2019, le plus grand festival international consacré au cacao.



Selon l'organisateur "Cacao Festival international de Duekoue vise à célébrer les braves planteurs de cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. À cet effet, plusieurs panels sont prévus avec des personnalités, des industriels et des institutions du monde agricole exerçant dans le domaine du cacao.



Au menu de cette fête, des expositions, des rencontres B to B, des visites guidées et des prestations artistiques. Plusieurs coopératives agricoles issues des différents boucles du cacao en Côte d'Ivoire sont hyper motivées pour faire de ce rendez-vous un succès.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan