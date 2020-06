Côte d’Ivoire - Drame à Anyama : Plus d’une douzaine de morts dans un éboulement dû aux pluies diluviennes

Le drame s’est produit dans le quartier ‘’RAN’’ de cette localité du grand Abidjan, suite à un éboulement de terre sur des habitations, dû aux fortes pluies qui se sont abattues depuis ce matin sur cette cité.

Les sapeurs-pompiers, le district de Police d'Abobo, les agents de la CRS4 et de la gendarmerie nationale, ainsi que le préfet d’Abidjan se sont déportés sur les lieux du drame. Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN), les recherches se poursuivent difficilement à cause des intempéries.

Il y a quelques jours, il avait été annoncé que les pluies du mardi, du mercredi et de ce Jeudi seraient particulièrement importantes dans le district d’Abidjan.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan