Côte d'Ivoire - Djaka Festival : La 10ème Édition lancée dans la ferveur

Cérémonie festive et chaleureuse, le lancement de l'édition BOBHLA qui célèbre la Paix en cette année 2020, a permis de découvrir un soupçon de ce que va constituer Djaka Festival au mois d'août prochain. Venues de la région du Loh Djiboua et du Gbokle, des délégations de femmes, d'artistes et de bien d'autres invités ont donné un éclat particulier à cette cérémonie de lancement.



À travers des démonstrations des chants, des danses, femmes et hommes ont brièvement montré un aperçu du riche patrimoine culturel des peuples Dida-Godie. Durant une journée, l'on a pu voir et mesurer la valeur de la culture de ces peuples épris de paix qui restent des peuples attachés foncièrement à leurs cultures.



Le peuple Atchan, allié des Didas, qui partage des valeurs communes avec leurs alliés ont accepté d'abriter une seconde fois cette cérémonie, a lui aussi montré tout le sens de son hospitalité en accueillant avec fierté leurs alliés. Fierté traduite par leur porte parole, Yapi Désiré qu, au nom de M.ABRE Charles, le PCO de la cérémonie, a tenu à souhaiter la bienvenue à ses hôtes en réitérant le soutien du peuple Atchan à Djaka Festival. A sa suite, M.Tchimon, représentant le chef traditionnel d'Anono, a transmis les remerciements du chef et du peuple Atchan d'Anono à leurs frères Dida et Godie qui leur ont fait honneur en acceptant de tenir la cérémonie dans leur village.