Côte d'Ivoire - Divorce de Laurent et Simone Gbagbo : Une suite logique ou un acte politique ?

On ne connaît jamais l’affaire des couples. Il ne faut même jamais s’y intéresser de près. L’une des particularités du couple Gbagbo c’est que ce sont deux combattants qui se sont mariés plus tard dans la lutte après que chacun ait eu une vie en dehors du combat. Mariage stratégique ou tactique ? Ils sont les seuls à savoir. Et si c’est cette stratégie ou cette tactique qui était arrivée à terme ? En tout cas, ils sont arrivés au pouvoir à deux. Simone Gbagbo n’a jamais été une première Dame au sens traditionnel des Premières Dames d’Afrique. Non ! C’était une femme politique à part entière. Certains disaient même qu’il y avait bicéphalisme à la tête de la Côte d’Ivoire. C’est dans ce contexte qu’il faut se situer.

Il ne faut surtout pas voir Simone Gbagbo comme une femme et s’intéresser à son cas avec le regard féministe ou compatissant. Ce n’est pas son genre. Elle porte le pantalon et c’est en pantalon qu’elle s’est rendu à l’aéroport. Simone Gbagbo est un homme. C’est la « dame de fer ». La masculinité transpire en elle. Dans certains villages africains, on dirait de ce genre d’enfant que « c’est une femme qui dépasse même un homme ». Simone ne doit pas sa respectabilité à Laurent. Elle a milité et a gravi tous les échelons. Les deux militants ont été réunis avant le mariage civil par la même cause. C’est comme deux militaires qui se sont rencontrés. Ne dévalorisez pas l’un parce qu’elle est une femme.



Les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d’onde sur tous les sujets importants. Simone est un peu plus dans l’extrême gauche que Laurent. Elle a été leader syndical ! Intraitable ! Dieu seul sait que le FPI est rempli d’anciens syndicalistes et des pentecôtistes ! Simone est dans l’aile dure du FPI. Et Laurent est beaucoup plus au Centre. Conciliant. C’est la force de Laurent pour le grand public et en même temps son défaut pour certains caciques. Laurent a intégré au FPI des gens de gauche et de droite. Les socialistes et les libéraux. Il a entraîné le FPI et les libéraux comme Mamadou Koulibaly à l’International Socialiste. Curieux, non ? Laurent a posé beaucoup d’actes par Realpolitik ou par calcul politique tandis que les ailes dures (de gauche comme de droite) sont accrochées à l’idéologie.

D’ailleurs, l’une des reproches que lui font ses camarades marqués idéologiquement comme Mamadou Koulibaly, coopté à la surprise des socialistes N°2 du FPI, c’est qu’il n’a pas de conviction. Par exemple, après la tentative de coup d’Etat de Soro en 2002 et le déclenchement de la rébellion, Mamadou Koulibaly conduit les négociations à Marcoussis. Il avait rejeté le projet d’accord. Informé, Laurent Gbagbo avait pris d’urgence un avion pour aller en France tout accepté. Je dis bien tout accepter. Cela avait fait l’effet d’un séisme à Abidjan. Je crois que s’il y avait eu possibilité de faire un coup d’Etat interne, on l’aurait fait en ce moment-là. Gbagbo venait d’accepter le coup d’Etat institutionnel de la France. Tous les postes-clé revenaient à la « rébellion » y compris le poste de Président de la commission électorale. Et c’est le fameux Président de la CEI qui était allé déclarer Ouattara vainqueur des élections au siège de la « rébellion » au Golf. Qui s’attendait au contraire ? Je ne crois pas que l’épisode prévisible du Golf avait amusé beaucoup de personnes au FPI, y-compris Simone. D’ailleurs qu’ils étaient pour l’essentiel contre l’organisation des élections en 2010 sans désarmement. Bref, revenons au couple.



Il y a une « légende » qui s’est racontée à Abidjan et que certains caciques du régime avaient commentée avec plus ou moins de réserve. Je dis ceci juste pour apporter une première hypothèse probante au projet de divorce du couple qui serait une suite logique. Il semblerait que la télévision nationale avait tourné en boucle le 30 mars 2011 en attente du discours du chef de l’Etat, S.E. Laurent Gbagbo. Les Camerounais ont connu cela à la démission du Président Ahidjo sauf qu’en Côte d’Ivoire, le discours de démission n’est finalement jamais arrivé. Certains m’ont donné une copie de ce supposé « document » que l’histoire authentifiera ou non. Mais, il y a des probabilités. Dans tous les cas, s’il est avéré que Séka Séka, l’aide de camp de Simone, avait pris le contrôle de la Présidence (sous l’ordre de sa patronne ?) et que c’est désormais lui qui menait les opérations entre le 30 mars et le 11 avril, date de la chute, alors cela veut dire que Simone avait fait le coup d’Etat ou du moins, qu’elle avait forcé la main à son mari. Même si elle l’avait fait par amour, je ne crois pas qu’elle était encore en odeur de sainteté avec lui. En forçant pour se rendre à l’aéroport, Simone a dû espérer que le temps (10 ans) aurait permis d’apaiser le cœur de son mari. Mais, visiblement, Gbagbo aurait tourné la page. Il semble vouloir redevenir lui-même à savoir : modéré dans le jeu politique. En plus d’un demi-siècle de combat, l’histoire n’indique pas que ce monsieur a eu à utiliser la méthode de la force ; il est sûr de son verbe.



Avec cette hypothèse en tête, j’ai toujours compris depuis 10 ans l’opposition entre les pro-Simone et les pro-Laurent. L’histoire nous dira. Ce qui est sûr, c’est que cette rupture est politique. La rupture du couple avait déjà été consommée depuis le mariage de Nadiana. Et si Simone avait mijoté son coup ? Pensez-vous qu’elle n’avait pas été blessée de voir son mari aller avec une autre ? Autre indice : Séka Séka est toujours en prison à Abidjan. C’est l’un des militaires les mieux gardés (voire maltraités) par le régime Ouattara. Why ? Pourquoi les pro-Laurent ne le soutiennent pas trop ?



Laurent Gbagbo que je connais n’est pas un fondamentaliste. D’ailleurs, il est revenu à la religion catholique, plus modérée. Cela veut dire qu’il aurait reconnu que le rapport de forces avait basculé en faveur de son adversaire. Il aurait probablement négocié sa sortie, voire son exil, avant de lire ce fameux discours du 30 mars 2011. Il ne se serait jamais laissé capturer par des fous dangereux. Il serait allé continuer le combat en exil comme tout bon Résistant/combattant. D’ailleurs, rendu à l’Hôtel du Golf, sa première parole a été de demander que le combat militaire s’arrête et que le combat continue dans le civil. C’était plus que clair. Je crois que c’est dans cette ligne politique que le retour de Gbagbo s’inscrit.



Deuxième hypothèse tout de même : comme certains le pensent puisque tout est possible dans les négociations politiques, si le divorce avec Simone (et Séka Séka) était une condition du camp Ouattara pour son retour, alors je peux aussi comprendre pourquoi Simone a tenu à se rendre à l’aéroport pour l’embarrasser. Simone aurait donc tenu à se placer devant lui et à le confondre avec ses engagements pris envers elle ! Simone a dû savoir qu’elle n’aura plus d’autres occasions. Elle ne pouvait donc pas louper celle-là. Elle savait donc ce que Gbagbo ferait à son retour. Ouattara et la France n’ont jamais caché que Simone Gbagbo était la personne la plus dangereuse du couple. Dans ce cas, elle aura mal non pas parce qu’elle perd un homme (je ne crois pas que c’est le genre à pleurer un homme) mais, parce qu’elle se sentirait trahi par son compagnon avec qui elle est allée jusqu’à se marier pour marquer l’accomplissement de leur union politique.



Pour ma part, je crois qu’il faudrait considérer cet acte de demande de divorce comme une étape de la lutte surtout parce que Simone, celle que certains peuvent considérer comme étant lésée, ne s’en sortira pas affaiblie. Peut-être même que c’est mieux pour elle, au lieu d’entrer dans l’histoire comme « épouse de… ».



Troisième hypothèse donc : Et si c’était mieux pour elle ? C’est-à-dire leur plan (de couple) pour la victimiser et lui permettre à son tour de devenir Présidente de la République ? Méfiez-vous des vieux combattants pour qui le sexe n’est pas la plus grande préoccupation. Certains réagissent avec leurs esprits de jeunes mariés. Or, tout est possible en politique.

Le but de ce post était simplement de demander aux camarades de rester mobilisés et de quitter derrière les affaires de couple. Le combat est ailleurs. Il n’a pas changé. Celui de la mobilisation pour la dignité africaine. Laurent dit et nous sommes tous d’accord que lorsqu’un Africain passe, l’on doit le respecter. C’est tout ce pour quoi nous luttons.

Louis-Marie Kakdeu, PhD

3ème Vice-Président du Mouvement de Solidarité pour Laurent Gbagbo.