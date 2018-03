Côte d'Ivoire : Deux listes de candidats indépendants enregistrées pour les sénatoriales, onze jours après l’ouverture du dépôt des dossiers

La Commission électorale indépendante (CEI), chargée d’organiser les élections sénatoriales prévues le 24 mars en Côte d‘Ivoire, a reçu lundi deux listes de candidats indépendants, onze jours après l’ouverture du dépôt des dossiers, a appris ALERTE INFO auprès de l’institution, à cinq jours de la clôture.



Les premiers candidats sont Félix Grah et son binôme Francis Bombro pour la région des Grands Ponts (Sud) et Thomas Simplice et Léopold Kahi pour le Cavally (Ouest).



La réception des candidatures pour cette élection est prévue du 23 février au 09 mars. La CEI a déjà assuré qu’elle "ne recevra plus" de dossiers après cette date.



Ce scrutin au suffrage universel indirect, se tiendra dans 35 bureaux de vote dont trois à Abidjan. Les électeurs (maires, députés, conseillers municipaux, conseillers régionaux) sont estimés à "7.000".



Alerte Info